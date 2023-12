Fratelli d’Italia Ispica: “Cittadella del Lavoro” presto realtà

Qualche giorno fa è terminata una fase molto importante per la Zona Artigianale di Ispica, la fase dell’immissione in possesso delle aree destinate ad ospitare la cittadella industriale, che fungerà da volano per l’economia cittadina. Il sindaco Innocenzo Leontini ha parlato di “storici passi avanti” e ha sottolineato l’energico impulso dato dall’Assessore al ramo Tonino Cafisi che “con grande impegno e lodevole dedizione, ha lavorato affinchè gli iter burocratici fossero tutti regolarmente espletati in tempi rapidi e si potesse passare alla fase successiva”.

Per l’assessore Tonino Cafisi si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro sinergico con l’amministrazione: “Ringrazio il sindaco ed esprimo orgoglio e soddisfazione come assessore e come artigiano- dichiara l’assessore Cafisi- Un’operazione che sarà un volano per l’economia non solo per le imprese di Ispica ma di tutto il territorio. Stiamo scrivendo una pagina di storia importante, dopo circa un ventennio in cui si ragiona di questa questione. Non è stato semplice a causa della burocrazia ma l’impegno e la dedizione pagano sempre. Vorrei ringraziare personalmente l’ingegnere Vincenzo Arancio per aver dato un contributo importantissimo. Un plauso al progettista Martin Barone per aver espletato i numerosi passaggi della progettazione e per aver condotto le operazioni di picchettamento durante l’immissione in possesso dei ruoli, coadiuvato dai dipendenti comunali, a cui va il nostro ringrazimento. Un ringraziamento al Geom Franco Pisana che ha lavorato giorno e notte al mio fianco e al Geom Giuseppe Caschetto per aver condotto in maniera esemplare la vicenda. Ci avviamo- conclude l’assessore Cafisi- adesso verso un ulteriore passaggio per lo svolgimento della gara d’appalto a cui seguiranno le opere di urbanizzazione. Ribadisco che questo obiettivo è frutto di impegno, dedizione e capacità. Un impegno concreto a cui stanno seguendo fatti storici e importanti.”

La coordinatrice cittadina Mary Ignaccolo esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto “Come partito di Fratelli d’Italia-dichiara Mary Ignaccolo- non possiamo che esprimere orgoglio per il lavoro portato avanti con grande impegno dal nostro assessore Tonino Cafisi che ha da sempre avuto a cuore questo obiettivo sia nel suo ruolo di assessore che ancor prima nel suo ruolo di artigiano. La realizzazione della Cittadella del Lavoro, è uno dei tre obiettivi che c’eravamo prefissati come Fratelli D’Italia già dall’ingresso in maggioranza, e rappresenta un passo importante per tutta la comunità e per tutte le imprese che avranno un’area dedicata al loro lavoro e questo sarà sicuramente un beneficio per l’intera economia del territorio.”

Salva