Ucraina nell’Ue…l’opinione di Rita Faletti

14 dicembre 2023, una data che passerà alla storia segnando un punto a favore dell’Ue e della solidarietà dei 26 paesi che hanno votato per l’ingresso di Ucraina e Moldavia nell’Unione. Un giorno importante a lungo atteso e temuto dagli amici e dai nemici dell’occidente, che si è concluso nel migliore dei modi e nel solco della rivoluzione di Maidan contro l’autoritarismo per l’autodeterminazione. Alle 18,30, il Consiglio dà il via libera ai negoziati per l’adesione di Kyiv all’Ue mentre il premier ungherese filo putiniano non è in sala e non ha delegato nessuno a rappresentarlo. Fino all’ultimo Orban si era messo di traverso per scongiurare una decisione a suo avviso “irrazionale e sbagliata” avendo l’Ucraina assolto solo 4 delle 7 precondizioni richieste da Bruxelles. Come se non fosse lui ad aver violato lo stato di diritto e come se L’Ucraina non avesse fatto miracoli per adeguarsi alle norme dell’Unione nonostante i quasi due anni di guerra devastante. Ma i metodi ricattatori di Orban per ottenere soldi dall’Europa sono noti ai suoi colleghi che non ci hanno pensato su due volte prima di concedergli 10 milioni di euro in cambio del favore, risparmiandogli anche la brutta figura di rimangiarsi la decisione, a parole inderogabile, di porre il veto. “Se i 26 decideranno di farlo, dovranno andare per la loro strada”, ha detto l’ungherese. Soddisfazione a Washington. Si è esultato a Bruxelles e a Kyiv e Zelensky ha detto che “A fare la storia sono coloro che non si stancano di combattere per la libertà”. Generosa e ottimistica la dichiarazione del presidente ucraino che ha combattuto con le armi della fede incrollabile nella determinazione del suo popolo a resistere, più che con la fiducia nella resistenza europea a sostenerlo. A tratti vacillante, non sempre coesa, minacciata da egoismi nazionalistici e opportunismi politici, ridotto senso del pericolo, pigrizia e lentezza, aiuti con il contagocce, la resistenza degli stati europei ha avuto bisogno di continui stimoli da parte di von der Leyen e Charles Michel, ai quali soprattutto si deve questa vittoria, completata dall’approvazione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Per quanto riguarda invece il pacchetto da 50 miliardi all’Ucraina, i paesi dell’Unione si sono dati appuntamento a gennaio del prossimo anno, sapendo che si ritroveranno di fronte l’ostacolo Orban che esigerà lo sblocco dei fondi europei per l’Ungheria. Il successo di ieri è stato uno schiaffo ben assestato a Putin e di riflesso ai suoi fiancheggiatori a Pechino, Teheran, Pyongyang e Ankara, che speravano molto nelle divisioni all’interno dell’Europa. Qualche ora prima, un Putin sereno e sorridente aveva tenuto la conferenza stampa di fine anno davanti a una schiera di giornalisti e in linea diretta con i cittadini. Non aveva gran che da dire se non le solite cose rassicuranti e da campagna elettorale senza rivali: che tutto sta andando secondo i piani (che inseguono i fatti, ma non può dirlo) che il suo obiettivo è denazificare l’Ucraina (antico refrain rispolverato) che è pronto alla pace ma che è l’Ucraina a non volerla. “Vuole la pace in Ucraina? Basta ritirare le truppe” gli aveva detto Meloni. Appunto.

