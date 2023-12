Strategia SEO: che cos’è e perché è fondamentale oggi

Se hai un tuo sito internet o un eCommerce, probabilmente hai già sentito parlare in passato di SEO. Magari già padroneggi le principali terminologie, oppure devi ancora afferrare tutti i concetti o ancora ti trovi ad avere a che fare con termini nuovi che non ti dicono nulla. Sia come sia, vediamo di fare un pò di ordine e spiegare che cosa si intende con questo acronimo e perché è così importante al giorno d’oggi.

Che cos’è la SEO

Nel momento in cui si parla di strategie SEO, si fa riferimento a tutte quelle attività necessarie per posizionare correttamente un sito web tra i risultati di ricerca. Questa sigla sta per Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione dei motori di ricerca. In pratica, una buona agenzia SEO individua tutte quelle pratiche permigliorare la visibilità del tuo eCommerce e la posizione sui principali motori di ricerca.

L’obiettivo resta quello di far comparire il tuo sito web tra le prime posizioni sui motori di ricerca proprio nel momento in cui l’utente tipo sta cercando il bene o il servizio che proponi. Anzi, nel momento in cui l’utente ha un problema che può essere risolto grazie alle tue soluzioni che offri. Impossibile al giorno d’oggi incui tutti hanno un sito web, non metter in campo delle valide soluzioni all’avanguardia per contrastare icompetitors e avere un funnel migliore.

Perché le strategie SEO sono importanti

Dopo aver spiegato brevemente che cosa sia la SEO, passiamo invece ad approfondire meglio la sua importanza. Al giorno d’oggi, le strategie SEO sono fondamentali per ogni genere di sito web o eCommerce poiché consentono di raggiungere più utenti qualificati. Solo in questo modo riesci a raggiungere obiettivi come quelli dell’aumento di traffico e, di conseguenza, di fatturato. È, infatti, il traffico di qualità sul tuo sito web, e non sui social, a fare la differenza in termini di marginalità. Con le giuste keyword, on-site e off-site, ottieni sostanzialmente più visite e con il tempo puoi incrementare significativamente le vendite.

Se il tuo sito web non viene visualizzato dai motori di ricerca nel momento in cui l’utente medio avrebbe bisogno proprio dei tuoi prodotti, significa che il tuo sito serve ben poco e non raggiunge il suo obiettivo. Un eCommerce non può essere solo una vetrina bella esteticamente, ma l’investimento fatto si ripaga solo quando il sito inizia a generare ordini e dunque profitto.

Per ottenere il massimo dal tuo sito eCommerce, hai sicuramente bisogno di una valida agenzia SEO comeNetStrategy che ti mette a disposizione un team di esperti in grado di valutare il tuo sito e suggerire le soluzioni migliori per correggere gli errori presenti, il tutto con report periodici ed un approccio AI-oriented. NetStrategy è la prima in Italia ad avvalersi dell’intelligenza artificiale in un approccio orientato ai dati al fine di individuare una strategia migliore che possa aumentare traffico e, quindi, profitti nel corso del tempo.

