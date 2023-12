Judo. Medaglie e soddisfazioni per l’Ushijma Pozzallo

Si è concluso nel migliore dei modi il campionato italiano Esordienti B A1 2023 per gli atleti dell’insegnante tecnico Oriana Serra, della scuola “Judo Club – Ushijima Pozzallo”, organizzato dalla Fijlkam nel PalaPellicone di Ostia Lido (Roma) e che ha visto la partecipazione di 277 judoka (152 maschi e 125 femmine) di 165 club provenienti da tutte le regioni del territorio italiano.

Straordinari i piazzamenti di Anna Iozia, medaglia di bronzo, cat.63 kg, poi il quinto posto per Alessandro Bani, cat.42 kg, quinto posto anche per Francesco Gambuzza, cat.73 kg, ed inoltre Marco Di Filippo, cat.66 kg, settimo classificato assieme a Giovanni Macauda, cat.+ 81, quest’ultimo nono classificato.

Francesco Gambuzza, Marco Di Filippo e Anna Iozia si erano aggiudicati la finale A1 tramite ranking nazionale in quanto avevano partecipato al circuito dei “Trofei Italia” e si erano classificati tra i primi otto.

Alessandro Bani e Giovanni Macauda, invece, si erano qualificati tramite qualificazione regionale e piazzamento al campionato italiano A2, rispettivamente conquistando l’oro e il quinto posto.

Una scuola, quella di Oriana Serra, che si conferma essere un traghetto di principi valoriali da diversi anni, che fanno dello sport il fulcro di vita e che riconosce negli atleti potenzialità di crescita umana. Il judo viene interpretato, quindi, non solo come strumento specificatamente sportivo, ma come mezzo per la diffusione delle pari opportunità, per la tutela della salute, per l’adozione di corretti stili di vita fin dalla giovane età.

“Quest’anno – dichiara Oriana Serra – la società sportiva pozzallese si è distinta in diverse manifestazioni sportive sia in ambito regionale che nazionale. Sia la medaglia di Anna che i risultati dell’intera squadra sono stati la conclusione di un anno in cui i ragazzi hanno mostrato grande crescita. Ringrazio, infine, i miei preziosi collaboratori che hanno reso importante e assai produttiva in materia di medaglie la trasferta nel Lazio, Giuseppe Aprile, Fabio Occhipinti, Angelo Fiorilla e Claudio Paolino”.

