M5S. Donato un cane a una persona non vedente grazie alle decurtazioni dei deputati

Un amico fidato, che migliorerà non di poco la qualità della vita della persona a cui è stato assegnato. Si è tenuta questa mattina all’Unione italiana ciechi, la cerimonia di consegna dei cani guida alle persone non vedenti. Uno di questi è stato acquistato e addestrato grazie ai fondi provenienti dalle decurtazioni dei deputati del Movimento 5 Stelle ed è pronto ad accompagnare ed aiutare la persona non vedente nella vita di tutti i giorni. Ad occuparsi dell’addestramento, in particolare, sono stati i volontari dell’associazione Helen Keller a cui gli stessi parlamentari pentastellati avevano consegnato i cani all’inizio del 2022. “Questo cane guida è stato addestrato attentamente per diventare un compagno fidato e un supporto costante per la persona a cui è stato assegnato – dice la parlamentare regionale Stefania Campo – Abbiamo assicurato che il cane sia stato istruito secondo gli standard più elevati, garantendo la massima sicurezza e affidabilità per il suo futuro compagno umano. Un’altra piccola ma importante donazione, dopo quelle che hanno riguardato la creazione di bambinopoli, il miglioramento di spazi delle città che abbiamo rivalutato o l’istituzione di momenti culturali. Ci impegniamo a promuovere un ambiente inclusivo e a fornire risorse che migliorino la qualità della vita di coloro che affrontano sfide particolari”. Alla cerimonia era presente Carla Albani, coordinatrice del gruppo giovani del Movimento 5 Stelle di Ragusa.

Salva