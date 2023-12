Le Vie dei Presepi a Scicli, città dei presepi.

È una delle manifestazioni di maggiore richiamo turistico, che nasce dallo spontaneo omaggio alla Natività di tante famiglie sciclitane, che aprono le porte delle loro case ai visitatori.

Anche quest’anno l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino promuove un tour guidato ai presepi nelle chiese e nelle abitazioni private.

I siti dell’itinerario sono: il Presepe di San Bartolomeo nella Chiesa di San Bartolomeo, il Presepe “Chiafura” in via Tasca, il Presepe della Famiglia Caruso, in via Parini, il Presepe nella grotta di don Carmelo, in via Timponello, il presepe nella grotta delle Cento Scale, in via Dolomiti, cui si aggiungono il presepe della chiesa Madre, quello della chiesa di Santa Maria la Nova, il presepe della famiglia Sammito in via Tevere e il presepe della signorina Maria Grazia Arrabito in via Nazionale.

L’assessore alla cultura Gianni Falla ha aggiornato la guida ai presepi 2023 con le integrazioni di quest’anno e una nuova mappa.

