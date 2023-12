ChocoModica e la carica dei 200 dell’Istituto Principi Grimaldi

La carica dei 200. E’ il numero degli studenti della sezione Alberghiero dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica impegnati nell’ultima edizione di ChocoModica, divenuti, in qualche modo, il cuore pulsante dell’evento stesso dedicato al cioccolato. Gli studenti dell’Istituto Principi Grimaldi hanno portato la loro passione e creatività agli stand, coinvolgendo attivamente nelle attività di degustazione, nella dimostrazione della produzione del celebre cioccolato di Modica, nella creazione del gelato al cioccolato di Modica e negli spettacoli di show cooking. Il loro coinvolgimento non è stato solo un contributo, ma una testimonianza tangibile delle loro competenze e della loro dedizione. L’impiego degli studenti, coordinati dal docente Giovanni Roccasalva, è stato cruciale per la riuscita dell’evento, con il loro straordinario impegno che ha mantenuto viva l’atmosfera vibrante di ChocoModica durante ogni turno, dal mattino fino alla sera. La manifestazione ha beneficiato enormemente della presenza costante degli studenti, che hanno reso possibile una copertura completa e continua di ogni aspetto dell’evento.

Ciò che rende questo contributo ancor più significativo è l’esperienza unica che gli studenti hanno vissuto. La partecipazione attiva a ChocoModica non è stata solo un compito assegnato, ma un’opportunità per gli studenti di mettere in pratica le competenze apprese durante il loro percorso di studi. La gestione degli stand, la produzione di prelibatezze al cioccolato e la partecipazione agli show cooking sono state esperienze formative fondamentali che hanno arricchito il loro bagaglio di conoscenze.

“La collaborazione tra l’Istituto Principi Grimaldi e ChocoModica ha anche aperto le porte per uno scambio prezioso tra il mondo dell’istruzione e le imprese del cioccolato – sottolinea il docente Roccasalva – Gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con esperti del settore oltre ad essere responsabili dei propri interventi indicati per la buona riuscita dell’evento”. Ai docenti Giovanni Roccasalva e Gianluca Sasso è andato il riconoscimento “barretta d’argento” da parte dell’organizzazione di ChocoModica, un riconoscimento simbolicamente condiviso con tutti gli studenti dell’istituto scolastico.

