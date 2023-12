Esfo ed Eragon portano la difesa personale a scuola

La scuola come strumento di crescita non solo didattica ma anche e soprattutto umana. E’ così che è nata la collaborazione tra la scuola Esfo-Grimaldi e l’ASD Eragon Ju Jitsu di Modica che oggi ha dato vita alla prima giornata dal titolo: “A Scuola di difesa”. Una mattinata trascorsa dal Maestro Pediglieri e dalla Dottoressa Caschetto tra gli studenti Esfo per dare vita ad un misto di lezioni teoriche e pratiche sui rudimenti della difesa personale. Se il Maestro Pediglieri si è concentrato particolarmente sul momento “fisico” spiegando alcune mosse basilari per difendersi da eventuali aggressori, la Dottoressa Caschetto si è invece soffermata sulle implicazioni psicologiche legate alla violenza di ogni genere. Gli studenti hanno risposto con straordinario entusiasmo agli input ricevuti, cimentandosi in prese anche spettacolari oltre che efficaci che sicuramente custodiranno con cura nella loro memoria. L’incontro di oggi conferma la volontà della Scuola Esfo – Grimaldi di volersi aprire il più possibile al territorio, coinvolgendo gli alunni in svariate attività extra scolastiche ed aprire così sempre di più gli orizzonti della conoscenza e dell’apprendimento a 360°, con un particolare occhio di riguardo per lo sport. Il prossimo appuntamento sarà presso la piscina comunale per un interessante progetto di salvataggio e rudimenti di nuoto.

