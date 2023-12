Per il periodo natalizio ridotto il perimetro della ZTL a Ibla

“Come abbiamo visto già questa estate, – dichiara l’assessore a Mobilità e Centri Storici, Giovanni Gurrieri – il sistema di varchi elettronici ci permette di regolare la Ztl di Ibla a seconda delle presenze turistiche e delle necessità di residenti ed esercenti.

Sulla base dei flussi pedonali e delle iniziative natalizie che animeranno il nostro quartiere barocco, abbiamo quindi stabilito che fino al 31 dicembre il perimetro della ztl sarà ridotto. Saranno infatti spenti i varchi di Largo Ss. Trovato, via Giardino e Largo Camerina, consentendo quindi il transito alle auto verso Piazza G. B. Odierna e Piazza Duomo.

Venerdì, prefestivi e festivi, dalle 20, si attiveranno quindi solo i varchi di corso XXV Aprile e via Orfanotrofio, oltre a quelli che inibiscono le aree sempre chiuse al traffico come Piazza Pola e Piazza Duomo, per fare due esempi.

Ricordiamo infine che nel periodo dall’8 dicembre al 7 gennaio è comunque attivo il servizio di navette gratuite HyBus (Piazza del popolo – Largo SS. Trovato) dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi, con orario dalle 19 alle 02”.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile qui: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=15468594&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio

