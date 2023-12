Casa della Comunità a Ragusa nel Piano Territoriale Provinciale

L’assessore alla Sanità e Politiche della Salute del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, che ricopre anche la carica di presidente regionale di Federsanità Anci, ha avuto conferma dall’assessorato regionale alla Salute e dall’Agenzia Nazionale sui Servizi Sanitari (Agenas) della realizzazione a Ragusa della casa della Comunità. Questa, in maniera del tutto errata ed ingiustificata rispetto agli standard previsti dal DM 77/2022 di riordino della rete assistenziale territoriale, non era stata prevista a Ragusa dal Piano Territoriale Provinciale, mentre lo era stata in altri Comuni permettendo l’accesso ai finanziamenti con i fondi del PNRR.

Nei mesi scorsi il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore Giovanni Iacono avevano richiesto all’assessorato regionale alla Sanità e al commissario straordinario dell’Asp 7, oltre ad avere posto insieme alla Rete Civica della Salute la questione all’attenzione pubblica, l’inserimento nel piano territoriale della Casa della Comunità a Ragusa.

“Attendiamo adesso – dichiara l’assessore Giovanni Iacono – gli atti conseguenziali e l’adeguamento di strutture già esistenti e attualmente inutilizzate, come l’ex Ospedale Civile e dove sono presenti le Centrali Operative Territoriali (COT), a Casa della Comunità Hub di riferimento e siamo convinti che il rafforzamento della rete assistenziale territoriale con il nuovo modello normativo e l’indispensabile ruolo dei Medici di Medicina Generale e delle equipe multidisciplinari, consentirà , oltre ad una maggiore capacità di prossimità dei servizi sanitari e socio-sanitari, anche una forte riduzione degli accessi ai pronto soccorso”.

