Modica. Esfo e Antica Dolceria Rizza: benessere & cioccolato matrimonio perfetto

E’ partito il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di ChocoModica. Edizione che, oltre alle numerose attrazioni previste dal ricco programma, vedrà la presenza della scuola Esfo – Grimaldi che porterà la professionalità dei propri docenti tecnici e dei propri studenti al servizio dei visitatori. In che modo lo farà? Predisponendo trattamenti estetici e di acconciatura che abbiano un comune denominatore: il cioccolato. Speciali maschere di bellezza, massaggi alla dolce e inconfondibile aroma di cioccolato di Modica, acconciature “cioccolatose”, nail art dai colori e dalle informe di quello che è chiamato l’oro nero di Modica. Per offrire gratuitamente a tutti i visitatori dello stand questi trattamenti fondamentale è stata la partnership siglata tra Esfo ed uno dei marchi storici del cioccolato modicano, e non solo, ovvero l’Antica Dolceria Rizza che metterà a disposizione la materia prima, opportunamente lavorata per scopi estetici. Il connubio tra benessere e cioccolato è storicamente una unione vincente, destinata a durare nel tempo. Così l’accordo tra Esfo/Grimaldi, che del benessere fa un proprio vanto, e Antica Dolceria Rizza produrrà risultati spettacolari. Per scoprirli basterà pazientare ancora poche ore, quelle che separano al taglio del nastro di ChocoModica.

