Gli auguri dell’Amministrazione per i 100 anni della ragusana Antonina Caruso

“Auguri sinceri per i suoi 100 anni di vita, di storia, di esperienza e ricordi”. Con questa frase, incisa su una targa, l’Amministrazione Comunale di Ragusa, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono, ha voluto essere partecipe al centesimo compleanno della nostra concittadina Antonina Caruso.

Attorniata dai 3 figli, 7 nipoti e 5 pronipoti, la signora Antonina, classe 1923, casalinga, ha festeggiato il raggiungimento di questo traguardo importante in ottima salute e in perfetta forma.

Salva