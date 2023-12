Santa Croce Camerina. Al via il cartellone degli eventi natalizi

Avrà inizio l’otto dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II, il cartellone degli eventi natalizi programmati dall’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina ed elaborato dall’assessore Caterina Gambino. Un mese tra animazione, cultura, musica e degustazioni, all’insegna della tradizione, per dare la possibilità ai cittadini di vivere la propria città in un clima unico, come solo le feste natalizie sanno essere. “Con un occhio al bilancio e con la fondamentale collaborazione dei commercianti e delle associazioni – dice il sindaco Peppe Dimartino – anche quest’anno presentiamo il nostro cartellone del Natale con il quale abbiamo cercato di accontentare tutte le fasce d’età, con l’invito ad animare quanto più possibile le nostre strade e rendere così ancora più coinvolgente l’atmosfera natalizia”. Per i più piccoli, dall’8 dicembre, sarà attiva in via Caucana la casa di Babbo Natale, a cura degli “Elfi”. Tra gli eventi, il concerto dei Picciotti di Vasco, domenica 10 dicembre in piazza Vittorio Emanuele; quindi la domenica successiva, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, grande festa con il maxi village Claus, con i gonfiabili per i bambini e ancora degustazioni ed esposizioni. Martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, concerto di Natale, a cura del Risveglio bandistico Kamarinense e il giorno successivo, rassegna musicale Christmas Talent, il 30 dicembre la manifestazione “I sapori della terra”, finanziata con il contributo della Regione Sicilia. “Il cartellone degli spettacoli natalizi – conclude il primo cittadino – è un invito a vivere la città e condividere il senso di appartenenza. Le festività natalizie sono un’opportunità per rafforzare i legami tra di noi e creare una comunità ancora più coesa e solidale. Mai come quest’anno sono necessari auguri di amore e serenità”.

