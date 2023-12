Ispica. Presto un sopralluogo sul Torrente Salvia e sullo sbocco a mare del Canale Santa Maria

Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Dibenedetto hanno incontrato ieri, a Palermo, il Segretario Generale dell’autorità di bacino della Sicilia Leonardo Santoro.

Due sono stati gli argomenti oggetto dell’incontro: il ripristino del passaggio a guado dell’ex S. P. 86 sul Torrente Salvia in C.da Lanzagallo in prossimità dei Tre Archi, il primo, e la necessità di studiare lo sbocco a mare del Canale Circondariale e del Torrente Santa Maria, il secondo.

“Per entrambe le problematiche – dichiara l’Assessore Dibenedetto – si è chiesto il supporto di risorse professionali e finanziarie agli Enti Regionali che sicuramente hanno i tecnici specializzati e i fondi da stanziare per tali interventi.”

“Abbiamo ottenuto l’immediata disponibilità – dichiara il Sindaco Leontini – ad effettuare, già la settimana prossima, un sopralluogo per constatare la situazione attuale e dare la possibilità ai tecnici di fare una proposta progettuale. Per questo ringrazio il Responsabile Regionale dell’Autorità di Bacino Leonardo Santoro per la pronta disponibilità mostrata nei confronti della comunità ispicese”.

