Rappresentanti Emergency visita la cooperativa Proxima Ragusa

Ancora una visita alla cooperativa Proxima Ragusa per conoscere da vicino le attività di Arte&Orti. “Dopo i funzionari dell’ambasciata americana a Roma – chiarisce il presidente della cooperativa sociale, Ivana Tumino – sono venuti stavolta a trovarci gli amici di Emergency – area advocacy che ne hanno approfittato per un approfondimento sul fenomeno della tratta presente nel nostro territorio. E’ stata una piacevole passeggiata di scambio e confronto all’aria aperta per fare conoscere meglio a ciascuno di loro i metodi sostenibili di coltivazione adottati nei nostri campi, la scoperta dell’innovativo sistema di coltivazione in acquaponica e il pieno rispetto della terra e delle persone coinvolte nei processi di produzione e lavorazione. Abbiamo, insomma, parlato di agricoltura sostenibile e di inserimento socio lavorativo nell’ottica di quel fare rete che rappresenta uno dei motori dell’attività della cooperativa Proxima. Ringraziamo Emergency per l’interessamento. Siamo sempre attenti a tutti i segnali che possono arrivare per far sì che possa aumentare l’attenzione nei confronti di fenomeni che riguardano, purtroppo, anche il nostro territorio da vicino come quello legato ai fenomeni della tratta e dello sfruttamento”.

