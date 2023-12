Liberiamo Pozzallo fortemente polemico col sindaco

“Non è ammissibile che si scrivono delibere, in spregio alle leggi, che, a seguito delle giuste e necessarie evidenziazioni, devono essere annullate in autotutela”. Lo denuncia il movimento Liberiamo Pozzallo in una nota dai toni pesanti, politicamente parlando. “Il sindaco – si legge – fece il suo debutto prima con il copia e incolla del suo programma amministrativo dieci anni fa, continuò con il copia e incolla del bando per il concorso per la polizia locale, appena eletto, inserendo il numero di conto corrente postale del comune dal quale il bando fu copiato. Da allora, non ha più smesso con i bandi e le delibere pubblicati e annullati. Annullati non per l’ostruzionismo di chi “fa continue denunce” (inesistenti) ma perché illegittimi o contrari a norme, leggi e regolamenti. L’ultima, in ordine di tempo, è il bando di gara per “Individuare soggetti …che intendono potenziare/organizzare attività ludico/ricreative da svolgersi presso i servizi socio educativi e ricreativa per i minori…”. Una cosa seria. Bando pubblicato il 21 novembre è ritirato e annullato in autotutela il 30 novembre su segnalazione di un consigliere comunale.

Ora i funzionari ci sono eppure si va ancora avanti con provvedimenti emessi e annullati. L’attività amministrativa è, quindi, rallentata per l’incapacità di chi scrive gli atti e di tutti quelli che le sottoscrivono. Peccato perché uno che ha sempre sostenuto di saper fare il sindaco non dovrebbe commettere errori del genere e non è secondario, anzi è gravissimo, che questa chiara incapacità amministrativa di sindaco e giunta, farà perdere importanti finanziamenti legati al PNNR necessari per un rilancio turistico della città che non passa certamente per la piantumazione di palme”.

