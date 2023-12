A Monterosso e Giarratana  le celebrazioni dell’Immacolata

Continua a Giarratana la novena all’Immacolata concezione. Ogni giorno, sino al 7 dicembre, alle 17,15, in chiesa Madre, preghiera del Rosario e novena all’Immacolata. Alle 18, la celebrazione eucaristica. Stasera, alle 19, ci sarà poi Cor Infesta, il secondo concorso nazionale per cori parrocchiali. Domani, alle 18,30 la santa messa e subito dopo la veglia di preghiera. Lunedì 4 dicembre, invece, alle 16 è prevista l’adorazione eucaristica in preparazione alla visita pastorale da parte del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Anche martedì 5, sempre allo stesso orario, adorazione eucaristica. A Monterosso Almo, invece, le celebrazioni in onore dell’Immacolata concezione proseguono nella chiesa di Sant’Anna (foto) dove, ogni giorno, sino al 7 dicembre, ci sarà, alle 18, la recita del Santo Rosario seguita dal tradizionale canto dello Stellario e alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Oggi, in più, alle 19,30, è previsto l’incontro di preghiera di inizio Avvento.

