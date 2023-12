Buona la prima per il nuovo mister. Il Modica vince a Ragalna

Buona la prima per Pippo Strano, nuovo allenatore del Modica, arrivato al posto di Giancarlo Betta. I rossoblù, a Ragalna, superano per tre a due il Misterbianco. Modica in vantaggio già al 3′ con una rete di Savasta e 4′ dopo arriva il raddoppio con la prima rete in rossoblù di Palermo. Al 20′ accorciano i catanesi con Sinatra. Il Modica si scompone e nel secondo tempo al 50′ subiscono il 2-2 ancora con Sinatra. Il gol-vittoria per gli uomini di Strano arriva al 57′ su rigore, trasformato da Savasta(foto).

