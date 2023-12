Scontro auto-moto lo scorso pomeriggio sui tornanti della Comiso-Ragusa. All’altezza della terza curva, una motocicletta, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro un’autovettura Polo. Il centauro è stato sbalzato a terra e ha riportato una serie di ferite. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per valutare la dinamica del sinistro

foto Franco Assenza

Salva