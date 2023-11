Brutto incidente stradale la scorsa sera sulla strada provinciale Alcerito, a Vittoria. Il conducente di un’auto ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi, è intervenuta la polizia locale.

Salva