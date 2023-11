Modica, dimensionamento scolastico. Martedì corteo di dissenso

“Dati gli ultimi sviluppi riguardo il dimensionamento scolastico, abbiamo deciso di riunirci per manifestare contro la delibera votata martedì scorso. Poiché tale delibera deve essere ancora approvata a Palermo, è importante la presenza compatta e unita di tutti noi genitori, scegliamo un orario comodo anche per conciliare gli impegni lavorativi”. I genitori del Plesso “Sant’Elena” di Modica continuano a contestare il piano di dimensionamento scolastico che accorperebbe i loro figli al Comprensivo “Carlo Amore”, rispetto all’attuale “Santa Marta- Ciaceri”. Per tale motivo Martedì 28 novembre, alle 15,30, si terrà un corteo che partirà dalla centrale e arriverà fino al Municipio, “un corteo composto che dia voce al dissenso”. “Deve essere chiaro – spiegano le rappresentanti del plesso Sant’Elena – che la decisione presa non è in linea con quanto auspicabile da insegnanti, genitori e alunni”.

