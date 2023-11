Calcio, serie D. Buon pari del Ragusa in casa del Portici

Buon pari esterno del Ragusa in casa del Portici in Campania. Soprattutto nel primo tempo, il duo Romano-Tuccio, ha cercato di spingere un poco di più il piede sull’acceleratore, creando delle occasioni favorevoli. Ma il risultato non si è sbloccato. Poco male perché, su un campo tutto sommato ostico in cui saranno sempre meno le squadre a potere contare su risultati favorevoli, i calciatori iblei sono riusciti a conquistare un punto d’oro, quinto risultato utile di fila, che continua ad alimentare in maniera favorevole la classifica. Il Ragusa, adesso, veleggia a diciannove punti. Domenica la gara in casa con il Licata.

