Incidente stradale sabato sera a Vittoria, in Via Pietro Gentile, nei pressi della chiesa Santa Maria Goretti. Si sono scontrati due motocicli. Il bilancio è di tre feriti di cui uno in prognosi riservata, ricoverato all’Ospedale Guzzardi. Non si conoscono ancora con esattezza le cause dell’incidente. Sul posto il 118 e la polizia locale.

Salva