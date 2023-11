A Pozzallo “Stay safe, mai Più in difesa”

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne in aula consiliare, è stato presentato il corso di autodifesa femminile che si svolgerà a Pozzallo, aperto a tutte le donne a partire dai 13 anni. Questo corso, voluto fortemente dall’assessore alla cultura Stella Morana, sarà gratuito, in quanto l’intero costo è sostenuto dallo sponsor Deo due/Arnò.

È stata ringraziata la presidente del consiglio Quintilia Celestri, che ha ospitato e moderato la presentazione, la presidente del Judo Club Ushijima, Oriana Serra e il signor Arnone, main Sponsor dell’iniziativa.

Questo è il nostro contributo per dare supporto alle donne, permettendo loro di acquisire gli strumenti per potersi sentire protette e sicure in ogni luogo.

Salva