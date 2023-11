“The Voice Kids” con Giuseppe Di Menza di Vittoria supera la prova e sceglie Gigi D’Alessio

A soli dieci anni e già potrebbe essere una star si tratta di Giuseppe Di Menza di Vittoria e, ieri sera, è stato il primo tra tutti i concorrenti a superare la prova a The Voice Kids, la trasmissione su Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Giuseppe, è riuscito ha conquistare tutti con la sua esibizione e, infatti, è riuscito a passare con quattro poltrone girate. Alla fine però ha scelto Gigi D’Alessio. Adesso la sua avventura televisiva e canora continuerà e tutti, non sola Vittoria dovrebbe farà il tifo per lui. L’esibizione del giovane Giuseppe “È stato un trionfo”! La standing ovation se l’è proprio meritata oltre all’apprezzamento di tutti e quattro i giurati.

