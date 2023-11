Nicola Giso confermato segretario del SIM Carabinieri di Ragusa

Nicola Giso è stato confermato alla dirigenza del sindacato SIM Carabinieri di Ragusa. È stato eletto nel corso della seduta congressuale tenutasi presso la sala

“Avis” di Ragusa, alla presenza degli iscritti alla sigla sindacale.

Sono stati eletti anche Raffaele Nobile. in qualità di segretario generale aggiunto. e Vincenzo Maria Armatore quale Segretario Provinciale.

Votate anche le nomine dei referenti provinciali; in particolare Paolo Ottaviani è stato nominato segretario per la sezione di Ragusa, Salvatore Raimondo per la sezione di Modica e Giuseppe

Famoso, per la sezione di Vittoria.

“I dirigenti eletti – dice intervento Nicola Giso – avranno importanti responsabilità nell’operare per nome e per conto degli uomini e donne in divisa della provincia iblea e saranno pronti ad ascoltare e recepire le problematiche, siano esse collettive o personali, di ogni iscritto, col fine di affrontare con determinazione, professionalità e dedizione le sfide che il nuovo incarico

comporterà”. Il SIM Ragusa auspica di instaurare un dialogo continuo e costruttivo con l’amministrazione di appartenenza, proponendo e promuovendo quale unico interesse del sindacato, il miglioramento delle condizioni di professionali e non solo, in favore dei colleghi.

