Sua Eccellenza Mons. Isacchi visita i malati di “Sanità Solidale”

l Cappellano Maggiore del Gran Baiato di Sicilia, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Gualtiero Isacchi, ECLJ, Arcivescovo di Monreale, ha fatto visita il 25 novembre ai malati, in quella giornata circa 90, assistiti dal progetto “Sanità Solidale” gestito dalla San Lazzaro onlus del Gran Baliato. E’ stato accolto al suo arrivo dal Luogotenente Generale Pietro Luigi Matta, KLJ, dal Cancelliere Paolo Tronca, KLJ, dal Presidente della San Lazzaro onlus Giuseppe Canzone, KLJ, e dal Direttore della Clinica Triolo Zancla dr. Luigi Triolo, struttura che in questa fase collabora per la realizzazione del progetto. Mons. Isacchi ha avuto parole di grande apprezzamento per l’impegno del Cavalieri in quello che ha definito un’iniziativa profetica, sottolineando gli aspetti di concretezza dell’impegno dell’Ordine nel sociale, anche sotto il profilo dello sviluppo di un sano rapporto interculturale e di fratellanza tra etnie e religioni diverse.

