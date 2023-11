50 mila euro per il PalaRizza passato al Comune di Modica

Un apposito articolo al collegato ter a firma dell’Onorevole Ignazio Abbate, ha messo la somma di 50 mila euro a disposizione del PalaRizza di Modica per lavori urgenti di manutenzione. Ad annunciarlo è lo stesso parlamentare della DC proprio nei giorni in cui si sta concretizzando il passaggio di consegno della struttura sportiva dalla Provincia al Comune di Modica. “Lo stato di conservazione del PalaRizza, struttura inaugurata esattamente da 20 anni e non certo un secolo fa, è un chiaro specchio di quello che è stata la gestione della res pubblica dopo l’abolizione degli enti provincia. La struttura oggi versa in condizioni pessime, negli anni più che manutenzione si è pensato a porre delle toppe, a cercare, come si dice, di nascondere la polvere sotto al tappeto piuttosto che intervenire realmente sui bisogni di un manufatto che negli anni è andato naturalmente incontro all’usura. Eppure ha ospitato e ospita tutt’ora campionati importanti come la serie A/2 femminile e la serie A/3 di pallavolo. I 50 mila euro che siamo riusciti a trovare serviranno per gli interventi più urgenti che riguardano soprattutto il parquet di gioco e gli spogliatoi. Sono contento che la struttura sia rientrata in un accordo di ampio respiro tra Provincia di Ragusa e Comune di Modica, con quest’ultimo che ne avrà cura nei prossimi anni predisponendo un progetto di utilizzo insieme alle società che ne faranno richiesta. Ringrazio per questo il Commissario Patrizia Valenti ed il Sindaco Maria Monisteri per essersi messe a disposizione sin da subito per il bene comune. Personalmente penso sia un peccato che in tutti questi anni non lo si sia potuto utilizzare per ospitare anche altri eventi, oltre a quelli sportivi. Bisogna metterlo a reddito con l’organizzazione di concerti e spettacoli, come già avviene in altre zone della Sicilia e come avverrà di certo con il nuovo palazzetto che verrà costruito nel quartiere Sorda grazie ai fondi regionali già intercettati e pronti per essere utilizzati”.

