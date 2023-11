Il sindaco di Santa Croce Dimartino Consigliere regionale Anci

Il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, è stato eletto Consigliere regionale Anci al termine del consiglio tenutosi ieri, in video conferenza. Un riconoscimento importante per il primo cittadino santacrocese che potrà dunque impegnarsi ulteriormente per rappresentare l’intero territorio. “Non solo lo stesso Comune di Santa Croce – ha ribadito – ma ovviamente anche gli altri Comuni della provincia, con lo scopo di migliorare i servizi, favorire la crescita economica e sociale dei nostri enti locali”. Poter rappresentare i Comuni significa rappresentare anche i loro cittadini e farlo ai livelli più alti di governo. “Sono orgoglioso che il nostro Comune sia ben rappresentato in una organizzazione così importante, anche nel Consiglio nazionale dal nostro Presidente del Consiglio Luca Agnello e nel Coordinamento regionale giovani dalla consigliera comunale Roberta Iacono – conclude – Non posso che ringraziare per la fiducia il Presidente Paolo Amenta, tutto il Consiglio Regionale ed il direttivo Anci Sicilia

