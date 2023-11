Manifestazione contro la violenza di genere a Ragusa

Tutto è pronto per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere organizzata a Ragusa, denominata “Ti Rissi No”. Nonostante le previsioni meteorologiche non abbiano minacciato lo svolgimento della bellissima manifestazione provinciale, abbiamo predisposto un Piano B in caso di pioggia.

Grazie alla disponibilità della dirigenza sportiva del PalaZama e del Comune di Ragusa, l’evento sarà spostato al palazzetto di basket di via Zama alle ore 10.00, mantenendo intatto lo spirito dell’iniziativa.

L’importanza di questa giornata richiede la massima attenzione, e siamo certe/i che la comunità risponderà con lo stesso entusiasmo anche a questa piccola variazione di location. La puntualità resta un valore fondamentale, e vi invitiamo a partecipare numerose/i al nuovo indirizzo in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Grazie per la vostra comprensione e partecipazione.

