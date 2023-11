Giornata contro la violenza sulle Donne. Il Consigliere di Ragusa Bennardo al liceo Carducci di Comiso

“Alla vigilia della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne siamo andati, con l’avvocato Alessandra Vicari e la dottoressa Claudia Privitello, al liceo Carducci di Comiso, in occasione dell’assemblea studentesca. Ringraziamo il liceo per l’invito che ci ha rivolto”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, in occasione della Giornata del 25 novembre. “Dai dati Istat – ha sottolineato Bennardo rivolgendosi agli studenti – emerge in maniera chiara che il numero dei femminicidi è rimasto invariato, dal 2004 ad oggi, nonostante la proliferazione normativa e nonostante le risorse economiche stanziate siano aumentate del 156%. Evidentemente il problema è prima di tutto culturale e sociale. Per questo riteniamo che confrontarci e parlare sia di primaria importanza. Nelle scuole a maggior ragione. Sono contento e grato che due professioniste come Vicari e Privitello abbiano potuto raccontare ai giovanissimi la loro esperienza lavorativa e sono sicuro che di questo faranno e faremo tesoro”.

