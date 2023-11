Weekend di buoni risultati alla “Erice Enduro Race” Modica

Weekend carico di entusiasmo e buoni risultati quello appena trascorso, per gli atleti della Motyka Bike School Modica che accompagnati dal DS Davide Camedda (anche lui ciclista del sodalizio modicano), sono stati impegnati alla “Erice Enduro Race”. La Scuola modicana è stata la prima a essere riuscita a portare 10 atleti ai nastri di partenza nella specialità Enduro (disciplina Gravity della Mountain Bike). Per il team giallonero non sono mancati i buoni risultati, con Davide Camedda che è riuscito a conquistare il primo posto assoluto nelle tre prove speciali, oltre ad altri tre podi e buoni piazzamenti. Elsa Miceli si è classificata al primo posto nella categoria “esordienti” femminile, mentre Manuel Bellaera ha conquistato la piazza d’onore nella categoria “allievi” maschile. Il quarto podio della giornata è arrivato con Jacopo Bellaera, terzo nella categoria “esordienti” maschile. Da segnalare anche le buone prestazioni alla loro prima esperienza di Nicolò Giannone, Riccardo Iacono, Aldo Blandino e di Marco La Rosa. La ciliegina sulla torta della splendida giornata agonistica in terra ericina le prestazioni dei “Lucenti Brothers”. Bruno e i gemellini Marco e Sofia, infatti, hanno partecipato come “ospiti” fuori classifica perchè il regolamento non permette loro di partecipare nelle categorie maggiori, ma gli applausi e l’apprezzamento del pubblico durante la loro esibizione fanno capire il loro talento e che in futuro prossimo si parlerà di loro sia nell’ambiente della gravity che fuori.

Salva