Asd Free Ball Ragusa, vittoria oltre gli ostacoli

Ancora una vittoria con punteggio rotondo, 3 a 0, per i ragazzi dell’Asd Free Ball Ragusa di coach Migliore e Bottone. Una partita che, seppur condizionata dai continui black-out determinati dal maltempo con conseguenti interruzioni e ovvie ripercussioni sulla concentrazione, ha dato, se ancora ce ne fosse bisogno, le risposte attese.

Così, al Polivalente Pippo Fava di Avola, è andata in scena, lunedì sera, una nuova vittoria, la quarta a seguire, per l’Asd Free Ball Ragusa Under 19 nel campionato di categoria.

“Contento per il risultato? Ovviamente. Però è stata una sfida difficile, al di là del risultato pieno che abbiamo portato a casa – spiega coach Massimiliano Migliore – Sia per la concentrazione, più volte compromessa da interruzioni indipendenti dalla nostra volontà, sia per il fatto che, specie nel secondo set, abbiamo sofferto, più del dovuto, il gioco dei nostri avversari. A cui faccio i complimenti, perchè, nonostante sia un gruppo giovane, ci ha veramente messo in difficoltà, specie nell’ultima fase. I ragazzi sono stati bravi a reagire e a portare a casa, senza ulteriori scossoni, il risultato. Ora, l’esame più difficile, ovvero la sfida, in casa, contro Modica, in programma il prossimo 11 dicembre. Dobbiamo lavorare tanto, in queste settimane, per farci trovare pronti”.

La cronaca: gli atleti iblei, capitanati da Andrea Schembari, con Enrico Burruano, Sebastiano Cavalli, Samuele Girasa, Daniele Minardi, Tommaso Montalto, Nicolò Occhipinti, Francesco Presti, Marco Scalone, Daniele Tumino, Andrea Garzia e Gabriele Poidomani partono subito forte e, senza troppi patemi, portano a casa il primo set.

Nel secondo, complice la verve dei padroni di casa, i ragazzi di coach Massimiliano Migliore e Raffaele Bottone, perdono mordente, salvo poi ritrovarsi, immediatamente, e riuscire a portare a casa il secondo set.

Nel terzo, gli iblei ritrovano i motivi migliori e chiudono la sfida ancora una volta, a punteggio pieno, con il risultato finale di 3 set a 0.

Una sfida, quindi, che, come detto, ha visto gli iblei, nonostante gli ostacoli, primeggiare ancora una volta, segno di una compattezza del gruppo e di una capacità di reagire anche nei momenti difficili che pone, la compagine iblea, nella migliore modalità in vista della sfida, attesissima, contro Modica, dell’11 dicembre, in programma alle 21 alla Palestra Pappalardo di Ragusa.

