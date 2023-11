Lavori in corso ad Ispica. Continuano le visite degli amministratori nei vari cantieri aperti

Dopo aver visitato il cantiere che vedrà la conversione dell’ex mattatoio in museo, alcuni amministratori ispicesi, con in testa il Sindaco Innocenzo Leontini, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto e il progettista Arch Mark Cannata, hanno visitato, questa volta guidati dal Rup Geom. Poidomani e dal Progettista Ing. Stefano Alfieri, anche il cantiere denominato Ultimo Gattopardo che prevede il completamento di due corpi abitativi, le cosiddette villette della 167, abbandonati e incompleti da decenni.

“Abbiamo preso atto che i lavori sono ripresi in modo spedito – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – e sono sicuro che molto presto l’intera area avrà un volto diverso, più decente e sistemato. E’stata un’emozione vedere l’area dove si intravede già la nascita di un nuovo campetto di basket e pallavolo ove i ragazzi potranno sfogarsi facendo sport e allontanandosi dal rischio noia e devianze.”

Al tour dei cantieri erano presenti anche gli Assessori Cafisi e Denaro, i Consiglieri Ricca, Milana e Galifi.

Salva