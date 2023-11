Judo. Ushijima Pozzallo prima nel ranking italiano

Il Club Ushijima Pozzallo del sensei Oriana Serra è il migliore d’Italia nella categoria Esordienti B A2. Lo straordinario risultato è stato colto in occasione dei recenti campionati italiani di Riccione. Su di esso pesano tanto la medaglia d’oro ottenuta da Alessandro Bani e la finale per il bronzo conquistata da Giovanni Macauda. Ma anche gli ottimi piazzamenti degli altri atleti pozzallesi.

Alessandro Bani, cat. 42 kg Esordiente B ha conquistato la medaglia d’oro al vincendo la categoria a suon di ippon. La vittoria gli consente di staccare il pass per la finale Nazionale che si terrà ad Ostia Lido (Roma) il prossimo 9 dicembre. Con lui ci sarà anche Giovanni Macauda che approda alla finale per la medaglia di bronzo ma si classifica al 5 posto nella categoria +81.

Giovanni, ancora al secondo anno di pratica judoistica si è riuscito a distinguersi e ad essere all’ altezza dell’esperienza nazionale non patendo per nulla l’emozione della grande competizione.

I risultati dei due si aggiungono a quelli di Francesco Gambuzza cat.73 kg, Anna Iozia 63 kg e Marco Samuele Di Filippo cat. 66 kg già qualificati di diritto tramite Ranking nazionale alla finale del Campionato italiano esordienti B A1. Un fine anno da fuochi d’artificio dunque per il judo pozzallese.

