Endurance. Centro Ippico della Contea ancora in auge

Protagonista ancora una volta il centro ippico della contea di Modica questa volta nella disciplina dell’ endurance .

Si è svolta negli impianti della Tenuta di Ambelia la prima gara di Endurance regionale alla quale i piccoli cavalieri e amazzoni del Centro seguiti dal tecnico Salvatore Migliore hanno preso parte a questa nuova esperienza .

Il Centro Ippico della Contea di Modica , si afferma ancora una volta come circolo multidisciplinare nella Provincia di Ragusa , questo grazie al loro tecnico che prepara i suoi allievi nella svariate discipline soprattutto nel settore pony, passando dalle categorie del dressage che consiste nel lavoro di base fondamentale per tutte le altre discipline , alle categorie di salto ostacoli , pony games , Gimkana jump, Gimkane cross alla quale si è appena aggiunta la disciplina dell’Endurance .

Anche per questa prima esperienza non sono mancati i risultati per i suoi allievi che nella categoria Avviamento ha visto

al primo posto Avola Paola & India

al secondo posto Savarino Stefano e Cherie

Al terzo posto Tela Anna e nerina

Al quarto posto Puccia Salvatore e Ciccio

Categoria B invece vede rientrare nella top10 Sabatini Sofia & Alba , Abbate Ferdinando & Maggiolina e Agosta Dorotea & Franco

Questo evento, così come tutte le discipline ludiche, rivestono un’importanza fondamentale per la crescita dei giovani non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la crescita personale di ognuno di loro.

L’interazione con il pony in un mix di gioco, impartendo allo stesso tempo le nozioni degli sport equestri che serviranno loro in futuro è il modo migliore per far crescere i più piccoli.

Aumenta adesso l’attesa per la terza edizione del Sicilia Pony Show 2023 che si svolgerà negli impianti del club Ippico La Palma dall’1 al 3 dicembre, di cui questa tappa di Endurance Pony ne è stata l’apripista .

