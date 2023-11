Il commissario ibleo in visita istituzionale dal Questore

Il Questore di Ragusa stamani ha ricevuto la neo commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti, porgendole un cordiale benvenuto, con l’augurio di buon lavoro per l’impegnativo compito che l’aspetta e, al tempo stesso, è stata confermata la massima disponibilità a collaborare per la vivibilità della provincia iblea e la sicurezza dei cittadini, nello spirito del saldo rapporto interistituzionale che caratterizza il territorio. Durante l’incontro si è discusso sui temi che richiedono risposte efficaci, coordinate e continuative all’altezza delle legittime aspettative dei cittadini sulle principali criticità avvertite in materia di presidio del territorio.

