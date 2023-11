Pd Modica. Venerdì convegno dal titolo “Sanità malata, diagnosi e cure”

Il Partito Democratico di Modica da qualche tempo è impegnato sul fronte della Salute, quale bene primario dell’individuo. La settimana scorsa, dichiara il Segretario Salvatore Poidomani, abbiamo presidiato il Pronto Soccorso per 24 ore, ora è il momento della discussione e delle proposte. Venerdì 24 novembre 2023, dalle ore 18.00, presso l’Auditorium Floridia, in piazza Matteotti, in un incontro dal titolo “Sanità Malata – diagnosi e cure”, discuteremo della tragica condizione in cui versa la sanità siciliana e presenteremo alla cittadinanza le nostre proposte. Ai lavori parteciperanno la d.ssa Valeria Nigro, l’on.le Nello Dipasquale, l’on.le Anthony Barbagallo, il segretario provinciale Bartolo Giaquinta e il consigliere comunale Giovanni Spadaro; modererà i lavori la d.ssa Daniela Petriglieri.

Salute vuol dire anche benessere psichico. E per questa ragione che si parlerà anche della Legge Regionale che ha istituito la figura dello “Psicologo di base”. Una legge importante – a cui il gruppo del Pd all’Ars ha dato un contributo rilevante essendo stato il primo a presentare un disegno di legge – per dare una risposta a un bisogno spesso sottovalutato, quello della salute mentale.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare.

