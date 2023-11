Comiso: gratta e vince 500 mila euro

Gratta e vinci, davvero. Un fortunato scommettitore ha vinto 500 mila euro grazie al grattino de “Il Miliardario”. La vincita è stata effettuata presso il Tabacchi “Romano” di via degli Eucalipti.

Che ‘Il Miliardario’ sia uno dei Gratta e Vinci preferiti dagli italiani non ci sono dubbi. Da oltre 6 anni questo tagliando, dal costo di 5 euro, è in assoluto tra i più scelti dagli appassionati. E la scelta sembra essere ben ripagata dalle vincite che distribuisce in tutta Italia.

Il fortunato vincitore, ora, dovrà presentare o far pervenire (a rischio del possessore) il tagliando all’Ufficio premi Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo. In questo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Le modalità di pagamento possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze. Il giocatore può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. Dal 1° marzo 2020, il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro.

Un consiglio, infine, al (o alla) fortunato/a: continui a vivere la propria vita come se nulla fosse successo. In questo caso, non attirerà l’attenzione asfissiante di parenti ed amici. A buon intenditor…

