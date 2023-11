Inchiesta Eduscopio-Fondazione Agnelli: il PPI Grimaldi Modica miglior professionale in provincia

L’Istituto Principi Grimaldi è il miglior istituto tecnico – professionale della Provincia di Ragusa. Lo dicono i risultati della ricerca effettuata dalla Fondazione Agnelli attraverso il portale Eduscopio che per il decimo anno ha presentato i risultati dell’indagine condotta su 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, in tre successivi anni scolastici (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) e che, anche stavolta, consente alle famiglie di comparare le scuole dell’indirizzo di studio secondario che interessa nell’area di residenza, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro. Lo storico istituto modicano ha il miglior indice di occupazione, cioè la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che NON si sono immatricolati all’università. Quindi la percentuale riguarda solo chi non ha intenzione di proseguire gli studi ma concentrarsi sul mondo del lavoro. Il Grimaldi è invece terzo per percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. La media di queste due speciali graduatorie fanno salire, come detto, il Principi Grimaldi sul gradino più alto del podio in provincia di Ragusa. Sono numeri importanti perché escono da un sondaggio condotto a livello nazionale da esperti del settore che prendono in considerazione molteplici parametri di giudizio. E sono numeri molto importanti che la dicono lunga sulla qualità dell’istruzione offerta dalla scuola modicana. Se la percentuale di occupati è infatti del 53%, la media delle altre scuole della provincia si attesta addirittura al 38%. Il 48% dei diplomati ha poi un lavoro coerente con il diploma conseguito, anche questa una percentuale di gran lunga superiore a quella di tanti altri istituti siciliani. Segno che chi sceglie di indirizzare la propria carriera attraverso uno dei percorsi di studio dell’offerta del Grimaldi, mantiene poi la scelta all’ingresso nel mondo del lavoro. Un risultato che premia il gran lavoro svolto negli anni dal dirigente scolastico, Bartolo Saitta, dal vice preside, Orazio Licitra, e naturalmente da tutto il corpo docente impiegato nei vari corsi di specializzazione.

