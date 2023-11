Salvini: a breve Piano Casa per rimettere sul mercato 15mila alloggi

Sulla questione infrastrutture abitative il ministro Matteo Salvini ha annunciato un tavolo al ministero entro Natale: “Contiamo di arrivare a 15 mila alloggi da rimettere sul mercato. Qualcosa di significativo ma non risolutivo, per questo è fondamentale il coinvolgimento dei privati”. Lo ha detto il vice premier intervenendo a un evento di Legacoop Abitanti.

Il tavolo, ha spiegato il ministro, sarà un “primo incontro mettendo al tavolo pubblico-privato, domanda e offerta. Al tavolo inviterò Cdp ma anche la Bei che ho già incontrato al ministero per alcuni investimenti infrastrutturali che stiamo già progettando”.

Il nuovo Piano casa, ha aggiunto Salvini “deve mirare non solo ai più bisognosi, ma anche ai pendolari, ai professionisti e alle forze dell’ordine”, proseguendo che “ci sono almeno 70mila alloggi da sistemare e mettere sul mercato”.

“Un giornalista ha scritto – ha proseguito Salvini in riferimento all’evento di oggi -: ‘il ministro a Legacoop’. A Legacoop perché no? Non capisco la domanda. Possiamo dividerci culturalmente, ma su un tema fondamentale come quello dell’abitare è doveroso trovare delle congruenze. poi ci possono essere punti di vista diversi”.

La reazione di Ance

“Bene che si torni a parlare di casa e che il ministro Salvini abbia annunciato la convocazione di un tavolo degli operatori pubblici e privati prima di Natale. Noi chiediamo di partire da un ripensamento degli strumenti urbanistici, ormai obsoleti e inadatti a rispondere ai bisogni dei cittadini. Parliamo di una legge generale datata 1942 e di normative regionali che hanno viaggiato a velocità diverse. Servono strumenti nuovi, per affrontare la questione a tutti i livelli, dall’edilizia sociale ai grandi investimenti immobiliari. Altrimenti rischiamo che la rigenerazione delle città resti solo sulla carta”. Così ha commentato il vicepresidente Ance, Stefano Betti, intervenuto stamattina al convegno Legacoop Abitare.

