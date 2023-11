La Lilt Ragusa aderisce alla Campagna nazionale Nastro Blu

La Lilt Ragusa aderisce a Nastro Blu – LILT for Men, la campagna nazionale promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedicata alla prevenzione dei tumori maschili.

L’obiettivo è incentivare le visite di controllo presso gli ambulatori LILT distribuiti su tutto il territorio nazionale e diffondere conoscenza sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile. La campagna 2023 vuole inoltre accendere i riflettori sul tema dell’autoesame. Grazie al recente protocollo di intesa tra LILT e la Federazione Italiana Rugby, i giocatori della Nazionale Italiana Rugby Michele Lamaro, Federico Ruzza e Giacomo Nicotera hanno prestato il loro volto per mettere in luce il valore della prevenzione, invitando tutti gli uomini a scendere in campo con loro ed effettuare visite di controllo.

A livello locale, la presidente della Lilt Ragusa, Maria Teresa Fattori, ha coinvolto il Ragusa Rugby riscontrando l’interesse e la solidarietà del presidente Erman Di Natale. Inoltre, fino al 30 novembre è prevista la possibilità di effettuare visite urologiche gratuite ed ecografie con un contributo di 20 euro. Gli interessati potranno richiedere la prenotazione inviando un messaggio whatsApp al 3343985455.

Verrà infine distribuito un opuscolo informativo con approfondimenti sulle neoplasie “esclusivamente” maschili, come il tumore della prostata, il tumore al testicolo ed il carcinoma del pene. La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 65% dei casi di cancro e intensificando le campagne di sensibilizzazione si potrebbe arrivare già oggi a una guaribilità superiore all’85%.

