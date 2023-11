Ragusa. Approvato Documento di Programmazione e Bilancio di previsione 2024-2026

La Giunta comunale di Ragusa ha approvato

il Documento di Programmazione e il Bilancio di previsione 2024-2026

“Si tratta del primo Bilancio del nuovo mandato amministrativo – afferma il sindaco Peppe Cassì – che la Giunta propone al Consiglio comunale per l’approvazione nei termini stabiliti dalla legge, come da nostra abitudine fin dal primo anno di lavoro.

Oltre a dare continuità al lavoro del precedente quinquennio, la macchina comunale è ora di fatto all’ultimo, fondamentale, passaggio per poter partire con nuovi progetti e nuovi interventi.

Il nuovo Masterplan del Comune di Ragusa contiene infatti oltre 630 pagine di obiettivi strategici ed operativi del prossimo triennio”.

“Una programmazione finanziaria complessa quella del nuovo Bilancio 2024-2026 – prosegue l’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono – che vede l’Amministrazione puntuale sulla tenuta dei conti e programma nuovi interventi.

Sono state stanziate più risorse per verde pubblico, impianti sportivi, emergenza abitativa e contrade cittadine, manutenzioni. Ci saranno inoltre risorse importanti per la mensa scolastica e nuovi corsi universitari, fonte di ulteriore valore per il territorio.

Sono previste nuove assunzioni nella programmazione del personale ed una maggiore lotta all’evasione e alla morosità tributaria.

Confermati gli investimenti in opere pubbliche finanziate con i fondi PNRR e i programmi regionali. Avviata la nuova Area urbano funzionale del programma Po Fesr 2021.2027, insieme ad altri Comuni della provincia, per nuovi investimenti in opere pubbliche e sviluppo territoriale. Ragusa sarà Comune capofila.

Il nuovo bilancio, proposto nei termini di legge, passerà ora alle valutazioni del Consiglio comunale.

Uno sforzo amministrativo, programmatico e tecnico rilevante ma determinante per la tenuta dei conti pubblici e per poter raggiungere i nuovi obiettivi del mandato amministrativo”.

