Dimensionamento scolastico. A Modica nasce il quinto polo

Nasce a Modica il quinto polo scolastico o meglio il quinto istituto comprensivo. Tutto questo nell’ambito del cosiddetto “dimensionamento scolastico” che, paradossalmente, anzichè diminuare a Modica aumenta. Nella sostanza avverrà l’accorpamento tra il Plesso dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore”, “De Amicis” di Via Don Minzoni, sarà accopartamento con l’ex Circolo Didattico “Piano Gesù” della quasi attigua Via Pascoli. L’altra novità dovrebbe riguardare il plesso “Sant’Elena”, in atto dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri”, che passerà all’Istituto Comprensivo “Carlo Amore”, nell’ambito della costituzione del Polo Scolastico Rurale, la cui sede centrale si trova nella frazione agricola di Frigintini.