Eccellenza. Il Paternò vince il big match col Modica Calcio

Vittoria netta del Paternò contro il Modica in quello che era il big match della giornata nel girone B di Eccellenza siciliana giocato al “Falcone e Borsellino”. Una sconfitta, quella modicana, doppiamente dolorosa perchè i rossoblù consegnano la leadership del torneo ai rossoazzurri etnei e, addirittura, passano dal primo al terzo posto in classifica scavalcati anche dall’Enna. E’ finita tre a zero per i padroni di casa che hanno chiuso il primo tempo col minimo vantaggio realizzato di testa, al 35′ dall’ex Sangarè. Nel secondo tempo il raddoppio arriva al 57′ con Micoli, bravo a sfruttare una ribattuta di Marino. 9′ dopo è Belluso a concretizzare il terzo e definitivo gol.

RISULTATI 11^ GIORNATA

Misterbianco – Rocca Acqualdolcese 3 – 1

Real Siracusa – Atletico Catania 1 – 0

Santa Croce – Leonzio 0 – 1

Gela – Mazzarrone 2 – 3

Enna – Leonfortese 2 – 0

Paternò – Modica 3 – 0

Jonica – Milazzo 0 – 0

Nebros – Messana 2 – 1

CLASSIFICA

Paternò 24

Enna 23

Modica 22

Gela 18

Nebros, Leonzio e Real Siracusa 17

Milazzo 16

Mazzarrone 15

Misterbianco 14

S.Croce e Jonica 12

Leonfortese, Rocca Acquadolcese, Atletico Catania 9

Messana 6

Salva