La ragusana Di Stefano medaglia d’oro della Fipsas

Un grande e prestigioso successo per la ragusana Martina Di Stefano protagonista indiscussa della Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, la quinta federazione sportiva per numero di affiliati al comitato olimpico nazionale italiano CONI ,con 245.000 iscritti 3.500 società sparse sul territorio nazionale. Quest’anno si è tenuto in Sicilia il 39° Campionato mondiale Maschile, Femminile e a squadre di Surf casting (letteralmente “lancio sull’onda”), una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, con robuste canne, capaci di lanciare il complesso terminale (esca e piombo) a distanze considerevoli dalla riva. Alla competizione hanno partecipato 240 atleti sportivi di 22 nazioni. Il campo di gara di 140 chilometri di battigia, dal versante Ionico di Catania la Plaia passando per Fondachello, Mascali, San Marco, Ali Terme, Nizza di Sicilia sino al versante Tirrenico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La giovane ragusana ci ha regalato due medaglie: l’oro nella gara a squadre femminile pesanti. Martina Di Stefano è l’esempio della campionessa della porta accanto.

Gianni Arrabito

