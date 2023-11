Grave incidente sulla Via Peppino Impastato. Vittima un 17enne

E’ grave una 17enne modicana finita sabato sera contro un muro di recinzione, in Via Peppino Impastato, col suo ciclomotore. L’impatto è stato violentissimo . A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada e hanno visto la giovane finire sull’asfalto.

Sul posto sono così arrivati i sanitari del 118: le condizioni della minore sono subito apparse critiche ed è stata trasportato in codice rosso all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. È stato necessario un intervento chirurgico per l’asportazione della milza e di un rene. Ora è in rianimazione, dove vene costantemente monitorata.

