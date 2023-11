Sanità iblea, Sallemi (FDI) incontra vertici Asp: “Potenziare 118 e pronto soccorso”

Ieri mattina il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi ha incontrato, presso la direzione generale dell’Asp di Ragusa, i vertici dell’azienda per un confronto sul sistema sanitario in provincia e per un focus sulla rete di emergenza urgenza.

“La sanità è uno dei servizi fondamentali per i cittadini – dice Sallemi – e ho voluto personalmente appurare con i vertici dell’Asp di Ragusa quali siano le linee di intervento per risolvere alcune criticità emerse. Nello specifico la rete di emergenza-urgenza e quindi il 118 sono in sofferenza: lo è il personale sottoposto a turni pesanti, lo sono i cittadini che a volte devono far fronte ad attese su attese all’interno dei vari pronto soccorso della provincia. Nella specie ho evidenziato la necessità di garantire per le ambulanze la copertura delle tre figure essenziali per salvare vite umane: autista soccorritore, infermiere e medico. Ben comprendendo i colli di bottiglia, a livello nazionale, che si formano nella assunzione del personale occorre ricercare soluzioni per dare ai cittadini iblei servizi all’altezza”.

“Ho trovato nei vertici dell’Asp – conclude Sallemi – ascolto e volontà di proseguire in un dialogo costruttivo e concreto volto a ricercare soluzioni ai problemi evidenziati. Di concerto con il nostro capogruppo all’Ars Giorgio Assenza lavoreremo per tutelare il sistema sanità in provincia”.

Salva