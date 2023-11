Contratto collettivo decentrato integrato 2023-2025, Santa Croce primo Comune ibleo a dare applicazione

Santa Croce Camerina è il primo Comune della provincia di Ragusa a dare applicazione al nuovo contratto collettivo di lavoro nazionale tra l’Ente e i dipendenti. Il nuovo contratto collettivo decentrato integrato per il triennio 2023-2025 è stato stipulato alla presenza delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl e delle rappresentanze sindacali unitarie Rsu. “Un risultato – spiega il sindaco Peppe Dimartino – al quale, rispondendo ad un preciso indirizzo della Giunta comunale, hanno dato un significativo contributo la segretaria generale del Comune, la responsabile del I Dipartimento, e l’ufficio personale. Non posso non sottolineare il clima costruttivo e di collaborazione nel quale si è svolta la procedura, tra Amministrazione e sindacati, che ha consentito di trovare in tempi rapidi un’intesa che da un lato è un riconoscimento alle aspettative economiche dei dipendenti e dall’altro lato consente l’effettiva incentivazione, riconoscimento e premiazione del merito e della produttività nell’ambito degli strumenti contrattuali previsti”. Con la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrato prosegue anche la valorizzazione dei percorsi di carriera del personale dipendente, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area di appartenenza”.

