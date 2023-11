Scuola D’Alcontres Modica. Corso di aggiornamento domani

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica (www.unimodica.it) per l’anno accademico 2023-2024, con la collaborazione dell’Università di Messina (Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale – L39), con il patrocinio del Comune di Modica e dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Sicilia (anche ai fini del riconoscimento di CFP) e con il partenariato dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), ha organizzato un Corso di aggiornamento di 80 ore dal titolo “Devianza e criminalità: prevenzione, assistenza e accompagnamento in uscita del minore e dell’adulto”, finanziato dalla Regione Siciliana con le risorse della legge reg.le n. 200/79 e s.m.i.

Alla luce dei fenomeni di natura psico-sociale e normativa che caratterizzano l’attuale contesto locale e nazionale, il corso mira a favorire nei partecipanti l’acquisizione di conoscenze e competenze giuridiche, tecniche e professionali in chiave multidisciplinare, per poter leggere cause e concause che inducono il minore e l’adulto a comportamenti devianti e a migliorare le capacità “riabilitative” di tutti gli attori coinvolti.

Dalla ricognizione che la Scuola ha effettuato, con indagine strutturata, dei fabbisogni formativi dell’utenza, e dai riscontri forniti da dirigenti dei Distretti Socio-Sanitari del territorio, è emersa l’esigenza di realizzare un Corso che favorisca negli operatori professionali la presa in carico dei soggetti devianti per intercettare tempestivamente i segni del disagio sociale e intervenire per contrastarlo, insieme alle famiglie e alle istituzioni competenti, per promuovere il reinserimento sociale tramite l’empowerment della persona.

La Scuola intende in questo modo – dichiara il Direttore Gian Piero Saladino – offrire un percorso utile a focalizzare l’attenzione sugli interventi preventivi e risolutivi a favore del minore (e adulto) deviante, dando ai partecipanti la possibilità di affinare le tecniche e l’utilizzo degli strumenti professionali volti a una presa in carico del soggetto deviante che valorizzi la sua unicità e risponda ai suoi bisogni, responsabilizzandolo come parte attiva del suo percorso di auto-aiuto guidato.

Le lezioni saranno tenute da illustri professori dell’Università di Messina e dell’Università di Parma, nonché da professionisti esperti nelle materie di pertinenza del Corso, coadiuvati dai tutor didattici che faciliteranno i processi di apprendimento e cureranno l’organizzazione delle attività didattiche. Al termine del corso è previsto un esame che consentirà di conseguire un attestato regionale spendibile ai fini di eventuali selezioni pubbliche.

L’apertura dei lavori seminariali è prevista per Venerdì 17 Novembre, dalle 14:30 alle 18:30, presso l’Aula Magna della Scuola in corso Francesco Crispi, e vedrà la partecipazione dell’Avv. Maria Arezzo che terrà una lezione introduttiva sui temi di diritto civile e dell’ordinamento giudiziario.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Segreteria all’indirizzo segreteria@unimodica.it

